Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:3
3-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
17:50, 27 сентября 2023Спорт

В IIHF высказались о возможности допуска на турниры молодежных команд России

Глава IIHF Тардиф заявил, что допуск молодежных команд России не рассматривается
Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможности возвращения на турниры молодежных команд России. Его слова приводит РИА Новости.

Тардиф заявил, что допуск молодежных российских сборных не рассматривается. «На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — объяснил он.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости