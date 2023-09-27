В IIHF высказались о возможности допуска на турниры молодежных команд России

Глава IIHF Тардиф заявил, что допуск молодежных команд России не рассматривается

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможности возвращения на турниры молодежных команд России. Его слова приводит РИА Новости.

Тардиф заявил, что допуск молодежных российских сборных не рассматривается. «На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня в IIHF», — объяснил он.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.