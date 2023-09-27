Глава Роспотребнадзора оценила необходимость введения масочного режима

Глава Роспотребнадзора Попова: для введения масочного режима нет оснований

Оснований для того, чтобы по всей стране ввести масочный режим в связи с распространением коронавируса, нет. Об этом, оценивая необходимость таких мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», — сказала Попова.

По ее словам, в разных регионах России принимаются меры по введению масочного режима среди профессиональных групп, если это продиктовано эпидемиологической ситуацией.

За неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того, зафиксировано 24 летальных исхода. На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны коронавируса ожидается в России в ноябре-декабре. При этом новый вариант коронавируса «пирола» еще фактически не распространился в России, подчеркнул он.

Нынешний рост заболеваемости COVID-19 отличается тем, что при нем фиксируют небольшое число госпитализаций, сообщала Попова. Глава Роспотребнадзора призвала всех жителей страны сделать прививку и соблюдать правила профилактики инфекций.