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09:44, 27 сентября 2023Силовые структуры

Россиянину из запрещенного движения «Граждане СССР» назначили лечение за призывы

В Хакасии суд отправил «Гражданина СССР» на принудительное лечение за призывы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Хакасии суд отправил местного жителя на принудительное лечение в психиатрическую больницу за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Осужденный является участником запрещенного движения «Граждане СССР». Он признан виновным по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По версии следствия, с февраля по июль 2022 года 39-летний житель поселка Коммунар публиковал во «ВКонтакте» призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур. Делал он это с аккаунта с вымышленным именем.

Ранее в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении участницы «Граждане СССР».

Минюст внес организацию в список экстремистских в августе 2022 года. «Граждане СССР» убеждены, что Советский Союз распался неправомочно, и Российская Федерация не имеет права на существование. Кроме того, они полагают, что Россия — не страна, а коммерческая структура. Члены движения выступают против налогов и оплаты коммунальных услуг, а также не признают российские документы.

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    Варвара Митина
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