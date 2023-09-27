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00:19, 27 сентября 2023Спорт

Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

Захарова: английские футболисты исключили себя из честной борьбы с россиянами

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ юниорских сборных Англии от матчей с российскими командами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У британских русофобов давно синдром исключительности», — заявила Захарова.

По ее мнению, англичане исключили себя из честной борьбы.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В этот же день 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Андрей Стрельцов
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