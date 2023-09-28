Стала известна позиция WADA по делу Валиевой

WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что продолжает настаивать на дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиненной в употреблении допинга. Позиция организации стала известна ТАСС.

В WADA настаивают на том, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА неверен в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Они посчитали, что спортсменка должна быть отстранена на четыре года, а ее результаты аннулированы начиная с Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушания по делу о применении допинга Валиевой. Новые заседания по делу спортсменки пройдут 9 и 10 ноября.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.