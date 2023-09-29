Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Таи
1:2
2-й тайм
live
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
Динамо М
1:0
Перерыв
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
1:2
1-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
0:0
1-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аль-Хиляль
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
19:29, 29 сентября 2023Спорт

Финский нападающий вернулся в КХЛ

Финский нападающий Пулккинен вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Куньлунем»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Финский нападающий Тему Пулккинен вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

31-летний Пулккинен подписал контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар». Соглашение рассчитано до конца сезона. Пулккинен — единственный финский спортсмен в лиге.

Финский хоккеист ранее выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Детройт Ред Уингс», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис». В составе сборной Финляндии форвард стал серебряным призером чемпионата мира-2016.

В мае 2022 года власти Финляндии запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборную страны. Такое же решение приняли в Латвии, Чехии, Словакии и Швеции

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

    Выплату советских вкладов россиянам перенесли еще на год

    Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

    В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

    Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

    Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

    Подсчитаны расходы на работу президента

    Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

    Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

    Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости