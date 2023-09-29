Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:05, 29 сентября 2023Наука и техника

В Новосибирске занялись реверс-инжинирингом трофейных дронов

КБ «Спектр»: новосибирских студентов обучат реверс-инжинирингу трофейных дронов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Студентов Новосибирского авиационного технического колледжа начали обучать реверс-инжинирингу трофейных дронов, захваченных российской стороной в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков.

«Наши специалисты передают ребятам опыт боевого применения дронов в зоне спецоперации, также проводят практические занятия по реверс-инжинирингу, то есть копированию трофейных беспилотных летательных аппаратов», — сказал руководитель.

По его словам, в рамках обучения занимаются, в частности, изучением разведывательного беспилотника самолетного типа «Чаклун» украинского производства.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
8 августа 2023

«Мы решаем проблему подготовки высококвалифицированных отечественных специалистов в области аддитивных технологий посредством обучения молодежи на реальных актуальных задачах», — добавил Братеньков.

Ранее руководитель сообщил, что «Спектр» создал беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

    На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости