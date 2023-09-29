В Новосибирске занялись реверс-инжинирингом трофейных дронов

КБ «Спектр»: новосибирских студентов обучат реверс-инжинирингу трофейных дронов

Студентов Новосибирского авиационного технического колледжа начали обучать реверс-инжинирингу трофейных дронов, захваченных российской стороной в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков.

«Наши специалисты передают ребятам опыт боевого применения дронов в зоне спецоперации, также проводят практические занятия по реверс-инжинирингу, то есть копированию трофейных беспилотных летательных аппаратов», — сказал руководитель.

По его словам, в рамках обучения занимаются, в частности, изучением разведывательного беспилотника самолетного типа «Чаклун» украинского производства.

«Мы решаем проблему подготовки высококвалифицированных отечественных специалистов в области аддитивных технологий посредством обучения молодежи на реальных актуальных задачах», — добавил Братеньков.

Ранее руководитель сообщил, что «Спектр» создал беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники.