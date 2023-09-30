В Ереване началась акция в поддержку Рубена Варданяна

В Ереване началась акция в поддержку бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна

В Ереване началась акция в поддержку бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники митинга собрались у музея-института древних рукописей в столице страны. Они держат в руках флаги НКР и плакаты в поддержку бывшего главы правительства региона.

Также на месте находятся полицейские и спецназ. Однако указывается, что в данный момент задержания участников собрания не проводятся.

Ранее в сентябре сообщалось, что Варданяна арестовали в Азербайджане на четыре месяца.

27 сентября Варданян, освобожденный еще в феврале от должности главы правительства НКР, был задержан при попытке выехать в Армению через КПП «Лачин». После задержания он находился в столице Азербайджана. Там его обвиняют во множестве противоправных действий, в том числе в финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы «с целью совершения диверсионных актов».

Армения потребовала, чтобы Азербайджан предоставил сведения о задержанном на границе бывшем госминистре. Помимо этого, как отмечалось, Ереван примет все возможные меры для возвращения Варданяна.