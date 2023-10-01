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14:14, 1 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинских ракет «Гром-2» над Крымом

Минобороны: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты «Гром-2» над Крымом

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2» на севере Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские средства ПВО выявили украинские ракеты, перехватили их и затем уничтожили. Таким образом, как отмечается, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам Российской Федерации.

Утверждается, что обломки украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над городом Джанкой сбита ракета с помощью систем ПВО.

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    Варвара Кошечкина
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