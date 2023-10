Эксперты рассказали о правильном наращивании мощности тренировок

Эксперты Shape раскрыли схему работы и отдыха 2:1 для наращивания мощности мышц

Эксперты журнала Shape рассказали о правильном наращивании мощности тренировок. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты пояснили, что мощность — это способность приложить максимум усилий для выполнения упражнения в течение небольшого промежутка времени. За счет постепенного увеличения мощности улучшается способность работать на 100 процентов от максимальных возможностей.

Эксперты рассказали: чтобы увеличить силу, придется усердно тренироваться и регулярно доводить уровень мышечного напряжения до максимума. Они пояснили, что идеальная пропорция работы и отдыха — это 2:1 или 3:1. То есть упражнение выполняется с максимальными усилиями в течение 20 секунд, затем проходит восстановление в течение 10 секунд. Чтобы нарастить мощность в определенной группе мышц, по словам специалистов, можно выполнить тренировку по системе AMRAP — As many rounds as possible (столько раундов, сколько возможно — прим. «Ленты.ру»). В таком случае нужно сделать как можно больше повторений движения в течение определенного периода времени.

