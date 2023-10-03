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16:20, 3 октября 2023Спорт

Эксперты рассказали о правильном наращивании мощности тренировок

Эксперты Shape раскрыли схему работы и отдыха 2:1 для наращивания мощности мышц

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Эксперты журнала Shape рассказали о правильном наращивании мощности тренировок. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты пояснили, что мощность — это способность приложить максимум усилий для выполнения упражнения в течение небольшого промежутка времени. За счет постепенного увеличения мощности улучшается способность работать на 100 процентов от максимальных возможностей.

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Эксперты рассказали: чтобы увеличить силу, придется усердно тренироваться и регулярно доводить уровень мышечного напряжения до максимума. Они пояснили, что идеальная пропорция работы и отдыха — это 2:1 или 3:1. То есть упражнение выполняется с максимальными усилиями в течение 20 секунд, затем проходит восстановление в течение 10 секунд. Чтобы нарастить мощность в определенной группе мышц, по словам специалистов, можно выполнить тренировку по системе AMRAP — As many rounds as possible (столько раундов, сколько возможно — прим. «Ленты.ру»). В таком случае нужно сделать как можно больше повторений движения в течение определенного периода времени.

Ранее фитнес-эксперт Егор Ходырев рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках. Он пояснил, что дроп-сеты — это метод тренировки, в ходе которой упражнения выполняют с утяжелением и сбрасывают вес при достижении отказа мышц.

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    Андрей Стрельцов
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