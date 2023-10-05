Путин назвал три страны-претендента в члены Совбеза ООН

Путин заявил, что Индия, Бразилия и ЮАР должны быть представлены в Совбезе ООН

Путин назвал страны, которые должны стать членами Совбеза ООН. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, как Индия, Бразилия и ЮАР», — уверен президент.

Ранее Путин напомнил западным элитам о страхе. По его словам, они ведут себя безответственно, руководствуются краткосрочными интересами, потеряли страх и считают себя безгрешными.