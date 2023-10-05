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20:27, 5 октября 2023Силовые структуры

Путин рассказал о найденных в офисе Пригожина миллиардах рублей и кокаине

Путин: в офисе компании Пригожина нашли 5 кг кокаина и 10 млрд руб.

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

В офисе компании бизнесмена Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге были найдены пять килограммов кокаина. Об этом президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, рассказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

Президент отметил, что также следователи нашли в офисе 10 миллиардов рублей наличными.

Кроме того, по словам Путина, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил ему, что в телах погибших в самолете Пригожина были найдены осколки ручных гранат, при этом внешнего воздействия на самолет не обнаружено.

О крушении бизнес-джета Пригожина в Бологовском районе Тверской области стало известно 23 августа. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

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    Владимир Седов
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