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20:51, 5 октября 2023Силовые структуры

Путин рассказал об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

Путин: внешнего воздействия на самолет Пригожина не было

Фото: СК РФ / РИА Новости

Следователи не обнаружили внешнего воздействия на разбившийся самолет Евгения Пригожина. Об этом президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, рассказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

Путин назвал этот факт установленным, об этом говорят все проведенные Следственным комитетом России (СКР) экспертизы. По словам Президента, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил ему, что в телах погибших в самолете Пригожина были найдены осколки ручных гранат, при этом внешнего воздействия на самолет не обнаружено.

Ранее 5 октября сообщалось, что Путин рассказал о найденных в офисе Пригожина миллиардах рублей и кокаине.

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    Владимир Седов
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