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16:57, 5 октября 2023Россия

Путин порассуждал о восприятии России странами после распада СССР

Путин: некоторые страны сочли Россию покорной после распада СССР

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Некоторые страны восприняли готовность России к сотрудничеству после распада СССР за покорность. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно, поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне», — пояснил глава государства.

5 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» ожидается содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

Ранее Путин заявлял, что Россия в 1990-е годы была в слабом состоянии, зависела от различных финансовых инструментов и утратила часть своего суверенитета. Глава государства столкнулся с этим, когда был председателем правительства в 1999 году, добавил он.

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    Никита Абрамов
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