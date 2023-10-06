Минобороны раскрыло подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

МО РФ: при попытке ВСУ высадиться в Крыму 4 октября уничтожены 13 десантников

При попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму были уничтожены 13 диверсантов. Такие подробности журналистам сообщили в Минобороны.

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крым 4 октября. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Комментируя случившееся, глава полуострова Сергей Аксенов поблагодарил за пресечение попытки проникновения диверсантов и сообщил, чт взятый в плен боец ВСУ уже дает признательные показания. Он также заявил об обнаружении уничтоженного диверсанта близ места высадки ВСУ.

В Госдуме, в свою очередь, назвали попытку высадки десанта ВСУ на полуостров назвали «шакальим методом». Попытка высадки не несла никакого тактического смысла для украинских войск, считают в нижней палате парламента.