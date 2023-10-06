Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 6 октября 2023Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

МО РФ: при попытке ВСУ высадиться в Крыму 4 октября уничтожены 13 десантников

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

При попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму были уничтожены 13 диверсантов. Такие подробности журналистам сообщили в Минобороны.

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крым 4 октября. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Комментируя случившееся, глава полуострова Сергей Аксенов поблагодарил за пресечение попытки проникновения диверсантов и сообщил, чт взятый в плен боец ВСУ уже дает признательные показания. Он также заявил об обнаружении уничтоженного диверсанта близ места высадки ВСУ.

В Госдуме, в свою очередь, назвали попытку высадки десанта ВСУ на полуостров назвали «шакальим методом». Попытка высадки не несла никакого тактического смысла для украинских войск, считают в нижней палате парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник». Что известно об этом мощнейшем оружии?

    Медведев сравнил Россию с Германией и дал совет Шольцу

    Полковник рассказал о назначении ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

    Назван необычный симптом нового варианта COVID-19

    Поставку одного из новых российских самолетов перенесли на несколько лет

    Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

    Минобороны заявило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

    Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

    Названа причина ослабления курса рубля

    Минобороны заявило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости