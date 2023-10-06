Отец Бритни Спирс попал в больницу с тяжелой инфекцией

Page Six: отец Бритни Спирс Джейми попал в больницу с тяжелой инфекцией

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми попал в больницу с тяжелой инфекцией. Об этом пишет Page Six.

«Джейми страдал от тяжелой инфекции, которая потребовала хирургического вмешательства», — сообщил источник, отметив, что мужчина был госпитализирован на несколько недель в специальное инфекционное учреждение.

Другой собеседник издания, близкий к семье, добавил, что 71-летний отец певицы «тяжело болен».

Ранее Бритни Спирс возмутилась приездом полиции в ее дом. Представители правоохранительных органов посетили певицу по заявке фанатов, которые были встревожены танцем певицы с ножами. «Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой», — написала артистка.