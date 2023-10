Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

Регулярная энергичная ходьба помогает поддержать здоровье сердца и снижает риск развития сахарного диабета второго типа, рассказала врач, заведующая кафедрой функциональной медицины в Центрах лечения рака Стейси Стивенсон. В интервью изданию Eat This, Not That! она назвала обычные прогулки отличным способом похудеть и профилактики некоторых болезней.

По словам врача, ходьба — оптимальная нагрузка для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. К тому же в сочетании с правильным питанием этот вид физической активности поможет щадящим образом избавиться от лишних килограммов.

Регулярная ходьба снижает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, нормализует уровень холестерина, приводит в норму кровяное давление, укрепляет кости и мышцы

Стивенсон отметила, что регулярная ходьба помогает формировать и другие полезные привычки. «Человек, регулярно отправляющийся на оздоровительную прогулку, следит за своим меню, контролирует график сна, чтобы добиться успеха в похудении и укреплении здоровья», — прокомментировала врач.

Я рекомендую совершать в день не менее десяти тысяч шагов и регулярно заниматься умеренной физической нагрузкой в течение часа. Если вы активно не двигаетесь в течение двух и более дней, все, что вы делали до этого, теряет смысл. Регулярность — это залог успеха Стейси Стивенсон врач

В то же время эксперт отметила, что прогулки и ходьбу стоит рассматривать лишь как дополнение к основным усилиям по снижению веса. По ее мнению, более важную роль играют качественный сон, правильное питание и снижение уровня стресса.

Если же человек всерьез решил сжигать калории во время пеших прогулок, ему стоит постепенно увеличивать нагрузку, отметила Стивенс. «Независимо от того, отправляетесь ли вы на бодрящую утреннюю прогулку, шагаете на коврике в течение рабочего дня или наслаждаетесь ходьбой после ужина, нагрузку нужно увеличивать последовательно», — подвела итог врач.

