Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:54, 6 октября 2023Забота о себе

Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Регулярная энергичная ходьба помогает поддержать здоровье сердца и снижает риск развития сахарного диабета второго типа, рассказала врач, заведующая кафедрой функциональной медицины в Центрах лечения рака Стейси Стивенсон. В интервью изданию Eat This, Not That! она назвала обычные прогулки отличным способом похудеть и профилактики некоторых болезней.

По словам врача, ходьба — оптимальная нагрузка для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. К тому же в сочетании с правильным питанием этот вид физической активности поможет щадящим образом избавиться от лишних килограммов.

Регулярная ходьба снижает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, нормализует уровень холестерина, приводит в норму кровяное давление, укрепляет кости и мышцы

Стивенсон отметила, что регулярная ходьба помогает формировать и другие полезные привычки. «Человек, регулярно отправляющийся на оздоровительную прогулку, следит за своим меню, контролирует график сна, чтобы добиться успеха в похудении и укреплении здоровья», — прокомментировала врач.

Я рекомендую совершать в день не менее десяти тысяч шагов и регулярно заниматься умеренной физической нагрузкой в течение часа. Если вы активно не двигаетесь в течение двух и более дней, все, что вы делали до этого, теряет смысл. Регулярность — это залог успеха

Стейси Стивенсонврач

В то же время эксперт отметила, что прогулки и ходьбу стоит рассматривать лишь как дополнение к основным усилиям по снижению веса. По ее мнению, более важную роль играют качественный сон, правильное питание и снижение уровня стресса.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Если же человек всерьез решил сжигать калории во время пеших прогулок, ему стоит постепенно увеличивать нагрузку, отметила Стивенс. «Независимо от того, отправляетесь ли вы на бодрящую утреннюю прогулку, шагаете на коврике в течение рабочего дня или наслаждаетесь ходьбой после ужина, нагрузку нужно увеличивать последовательно», — подвела итог врач.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева назвала основную ошибку худеющих людей. Среди прочего она указала на нарушение режима сна и питания.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Стюардесса назвала самую отвратительную туалетную привычку пассажиров

    Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

    Против россиянина возбудили дело за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

    Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

    Власти порекомендовали нефтяникам удерживать цены на заправках

    Россиянин украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу

    Блогерша раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением

    Ведущий Первого канала дал совет блогерам

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости