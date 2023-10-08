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12:44, 8 октября 2023Спорт

Головин оценил признание лучшим игроком сентября в «Монако»

Головин заявил, что ему приятно признание лучшим игроком сентября в «Монако»
Александр Головин (в центре)

Александр Головин (в центре). Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Российский полузащитник Александр Головин оценил признание лучшим игроком сентября в «Монако». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как отнесся к тому, что болельщики "Монако" признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку», — заявил он. Футболист подчеркнул, что самое главное для него — успехи команды, а также отметил важности поддержки фанатов.

18 сентября директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро назвал Головина лидером и одним из ключевых футболистов монегасков. «Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды», — поделился он.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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