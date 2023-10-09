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14:15, 9 октября 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ ответил на вопрос об опасениях из-за призыва в армию

Сергачев заявил, что не опасается приезжать в Россию из-за призыва в армию

Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачев ответил на вопрос об опасениях из-за призыва в армию. Спортсмен высказался в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно», — заявил Сергачев. Хоккеист отметил, что не задумывался о том, что будет делать, если ему придет повестка.

В июле 2022 года был задержан голкипер ЦСКА Иван Федотов по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России. По возвращении из армии спортсмен подписал новый контракт с ЦСКА, однако Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на четыре месяца, запретив красно-синим проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым из-за действующего соглашения игрока с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», которое защитник заключил в мае 2022 года.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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    Ксения Курашкина
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