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19:54, 9 октября 2023Экономика

В России нашли способ уйти от расчета в долларах в торговле

Мантуров: вариантом ухода от расчета в долларах в торговле может стать бартер

Фото: Unsplash

Вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать бартер. Такой вариант расчета с партнерами нашел глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

В ходе пленарной сессии на форуме Innofood Мантуров предложил обмениваться товарами как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую, учитывая их физический вес.

«Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо», — заявил он в разговоре с замминистра сельского хозяйства Бразилии Ренатой Миранда.

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В Минфине допускали переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле еще летом 2022 года. По словам главы ведомства Антона Силуанова, натуральный обмен товарами рассматривали как один из инструментов для минимизации рисков притока выручки в долларах и евро помимо перехода на рублевые платежи.

В Турции и Иране уже согласились работать с Россией по бартеру — на случай, если санкции или ограничения на использование платежных систем сделают недоступными иные способы расчетов.

Использование бартера во внешней торговле обеспечивает ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Согласно ему, обмен товарами может быть осуществлен при их равной стоимости. Если при обмене возникает ценовой диспаритет, одна из сторон обязана компенсировать разницу, такие сделки регулирует Федеральная таможенная служба (ФТС).

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    Вячеслав Агапов
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