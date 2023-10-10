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20:10, 10 октября 2023Мир

Эрдоган отреагировал на отправку авианосца США в Израиль

Эрдоган: отправка американского авианосца в Израиль вызывает вопросы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье вызывает вопросы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Политик выразил обеспокоенность из-за отправки авианосца США в Израиль. «Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца», — сказал он на брифинге с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. «Я ранее провел телефонные переговоры с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным. Будет также беседа с [генсеком ООН Антониу] Гутерришем», — рассказал политик.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Виктория Кондратьева
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