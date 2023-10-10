Карпин оценил отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России на турниры

Карпин назвал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России неожиданной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску юношеских сборных России на турниры. Его слова передает РИА Новости.

Карпин назвал произошедшее неожиданностью. «Не ожидал, что допустят, не ожидал, что отменят», — заявил он.

Ранее 10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным соревнованиям сборных России среди игроков до 17 лет. По информации британского журналиста Роба Харриса, организации не удалось найти технического решения, которое позволило бы выступать российским командам.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.