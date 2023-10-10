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09:26, 10 октября 2023Спорт

В НХЛ назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024

В НХЛ назвали «Даллас» и «Каролину» основными претендентами на Кубок Стэнли-2024

Фото: Tony Gutierrez / AP

Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024. Их мнение доступно на сайте лиги.

В опросе приняли участие 16 сотрудников. По четыре человека отдали предпочтение «Даллас Старс» и «Каролине Харрикейнс». Три автора выбрали «Эдмонтон Ойлерс», два — «Колорадо Эвеланш». За «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» отдали свой голос по одному журналисту.

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Ранее Forbes объявил имя самого высокооплачиваемого игрока НХЛ. Им стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. По данным издания, капитан столичного клуба получает в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Дарья Коршунова
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