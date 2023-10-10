В НХЛ назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024

В НХЛ назвали «Даллас» и «Каролину» основными претендентами на Кубок Стэнли-2024

Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024. Их мнение доступно на сайте лиги.

В опросе приняли участие 16 сотрудников. По четыре человека отдали предпочтение «Даллас Старс» и «Каролине Харрикейнс». Три автора выбрали «Эдмонтон Ойлерс», два — «Колорадо Эвеланш». За «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» отдали свой голос по одному журналисту.

Ранее Forbes объявил имя самого высокооплачиваемого игрока НХЛ. Им стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. По данным издания, капитан столичного клуба получает в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».