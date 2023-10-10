Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
2:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:0
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
0:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
5:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:50, 10 октября 2023Спорт

Волейболист рассказал о реакции иностранцев на участие россиян в турнирах

Волейболист Стояновский заявил, что иностранцы за участие россиян в турнирах
Олег Стояновский

Олег Стояновский. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Волейболист Олег Стояновский рассказал о реакции иностранных спортсменов на участие россиян в международных турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что ситуацию можно назвать позитивной, так как волейбольное комьюнити довольно дружное. Он подчеркнул, что многие выступают за возвращение россиян на международные турниры. «Большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас, мы хорошо общаемся», — добавил Стояновский.

На счету Стояновского серебро Олимпийских игр 2020 года в Токио по пляжному волейболу. Также спортсмен является чемпионом мира. Вместе с азербайджанским «Муровом» он выиграл Лигу Европы 8 октября.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. В FIVB подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Попытки контрнаступления ВСУ назвали безуспешными

    Полковник назвал самый мощный бомбардировщик в зоне СВО

    Девушкам раскрыли пять признаков скрытой симпатии мужчины

    В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

    В регионе России за сутки произошло два землетрясения

    Тревел-блогерша рассказала о «выживающих» в Израиле россиянах

    Названа причина непопулярности кинотеатров у подростков

    В России оценили риски бесконтрольного экспорта СПГ

    Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС

    Канье Уэст предложил оплатить пластику груди Джулии Фокс во время игры в UNO

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости