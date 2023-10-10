Волейболист рассказал о реакции иностранцев на участие россиян в турнирах

Волейболист Стояновский заявил, что иностранцы за участие россиян в турнирах

Волейболист Олег Стояновский рассказал о реакции иностранных спортсменов на участие россиян в международных турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что ситуацию можно назвать позитивной, так как волейбольное комьюнити довольно дружное. Он подчеркнул, что многие выступают за возвращение россиян на международные турниры. «Большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас, мы хорошо общаемся», — добавил Стояновский.

На счету Стояновского серебро Олимпийских игр 2020 года в Токио по пляжному волейболу. Также спортсмен является чемпионом мира. Вместе с азербайджанским «Муровом» он выиграл Лигу Европы 8 октября.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. В FIVB подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.