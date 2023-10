Геймеры назвали лучшие фильмы по видеоиграм

XYZ School: геймеры из России выбрали «Одни из нас» лучшим сериалом по играм

Российские геймеры выбрали лучшие фильмы и сериалы, снятые по видеоиграм. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

На первое место рейтинга поместили сериал «Одни из нас», снятый по игре The Last of Us. Первый сезон тайтла вышел на канале HBO в 2023 году. На втором месте оказался мультсериал «Аркейн», снятый по лору MOBA-игры League of Legends. Замкнул топ-3 сериал «Ведьмак», основанный на одноименных книгах польского писателя Анджея Сапковского и видеоигре.

Также игроки назвали лучшими тайтлами серию фильмов «Обитель зла», фильм Warcraft, две части фильмов «Сайлент Хилл», анимационный сериал «Киберпанк: Бегущие по краю», фильм «Макс Пейн» и фильм Mortal Kombat. На десятой позиции разместили фильм «Принц Персии: Пески времени».

«Сериалы, созданные по мотивам видеоигр, становятся все более популярными в мире кино. Однако, как показывает практика, их основная аудитория — геймеры», — прокомментировала результаты исследования операционный директор онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School Эмма Юсова.

В конце августа российские геймеры перечислили самые красивые, по их мнению, видеоигры. В топ вошли «Ведьмак 3: Дикая Охота», Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.