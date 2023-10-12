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22:41, 12 октября 2023Спорт

Махачев высказался о смене соперника в титульном бою

Ислам Махачев заявил, что Александр Волкановски принял бой с ним из-за денег
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о смене соперника с бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Александра Волкановски в титульном бою. Слова спортсмена приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Я думаю, он получил звонок от UFC и услышал следующее: "Эй, у нас для тебя есть хорошие деньги. Просто прими этот бой". Вот и все» — заявил Махачев, подчеркнув при этом, что уважает Волкановски за то, что австралиец принял этот бой.

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11 октября стало известно, что Оливейра снялся с поединка против россиянина из-за травмы. Он рассказал, что получил серьезное рассечение брови и ему наложили девять швов. После этого глава UFC Дэйна Уайт объявил, что в поединке 21 октября его заменит обладатель пояса в полулегком весе Волкановски.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел1 поражение. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при 2 поражениях.

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    Андрей Стрельцов
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