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11:55, 12 октября 2023Спорт

Шевченко оценил отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России

Шевченко поприветствовал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России

Фото: Claudia Greco / Reuters

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску юношеских сборных России на международные турниры. Его слова доступны в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .

Он положительно оценил решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на соревнования. «Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — объяснил он.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным соревнованиям сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА заявил, что приветствовать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.

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