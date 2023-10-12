Родителям пьющих подростков дали совет

Родителям, которые столкнулись с тем, что их ребенок-подросток пришел домой пьяным, нужно отложить серьезный разговор до момента, пока он не придет в себя. Такой совет в комментарии для издания Life дал клинический психолог Денис Макаровский.

В первую очередь он порекомендовал родителям, увидевшим ребенка-подростка в таком состоянии, проявить понимание. «Нужно четко осознать, что дети могут совершать ошибки, как и взрослые. Вместо того чтобы обвинять и осуждать, успокойтесь, оцените обстоятельства», — заявил психолог.

Макаровский также посоветовал узнать у сына или дочери реальные причины подобного поведения и узнать, что именно подтолкнуло его к тому, чтобы выпить. В число возможных причин специалист включил стресс, давление сверстников и желание произвести впечатление.

Если ребенок пришел пьяным, обеспечьте его безопасность. Убедитесь, что он не нуждается в медицинской помощи. Все разговоры отложите до момента, когда ребенок почувствует себя лучше Денис Макаровский клинический психолог

Родители обязаны рассказать провинившемуся ребенку о риске, которому он себя подверг, предупредил психолог. Однако делать это нужно без нотаций, заявил Макаровский.

Посыл должен быть простой: «Я мама, я тебя люблю, я тревожусь и хочу тебе помочь». Говорите не только о физических, но и о психологических последствиях Денис Макаровский клинический психолог

Затем, по мнению психолога, родители вместе с ребенком должны вместе найти решение, благодаря которому это больше не повторится. Как заявил специалист, необходимо справиться с причиной, подтолкнувшей ребенка к алкоголю.

«В завершение напомните ребенку, что вы всегда рядом, готовы поддержать и помочь. Важно, чтобы он знал, что ваши слова и действия — это проявление любви и заботы, — посоветовал напоследок Макаровский. — Если самостоятельно выпутаться из ситуации не получается, обратитесь за психологической помощью».

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