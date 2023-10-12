В ЕК заявили о слабости европейской экономики

Еврокомиссар Джентилони: европейская экономика находится в слабом состоянии

В настоящее время экономика Евросоюза (ЕС) находится в слабом состоянии. Главным риском для нее по-прежнему остается рост инфляции, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Его слова приводит Bloomberg.

Еще одним препятствием для экономического роста Европы может стать увеличение биржевых цен на нефть из-за продолжающейся войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. При этом говорить о вхождении ЕС в рецессию пока преждевременно, однако ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, предупредил Джентилони.

«На данный момент мы не видим существенного влияния (войны на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру») на цены на нефть, но это, конечно, увеличивает неопределенность экономических перспектив», — посетовал он.

Ранее об угрозах сокращения глобальной экономики и увеличения мировой инфляции от затягивания войны Израиля с ХАМАС заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. При таком сценарии рынок нефти может столкнуться со значительным увеличением биржевой стоимости сырья. В результате подобного развития событий глобальный ВВП может снизиться на 0,15 процентного пункта.

О недооценке мировым сообществом рисков разрастания конфликта на Ближнем Востоке также предупреждал предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини. В случае втягивания в конфликт Ирана и Ливана поставки нефти из Персидского залива окажутся в уязвимом положении, а биржевые цены на сырье резко увеличатся. Совокупность этих факторов, по мнению эксперта, станет «стагфляционным шоком и огромной дилеммой для центральных банков».

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября пос. К настоящему времени более пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Сектор Газа по-прежнему находится в полной блокаде со стороны израильских военных. Для ликвидации военачальников радикальной группировки власти ближневосточного государства мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов. Массированные обстрелы с обеих сторон продолжаются до сих пор.