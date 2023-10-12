Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:48, 12 октября 2023Экономика

В ЕК заявили о слабости европейской экономики

Еврокомиссар Джентилони: европейская экономика находится в слабом состоянии
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В настоящее время экономика Евросоюза (ЕС) находится в слабом состоянии. Главным риском для нее по-прежнему остается рост инфляции, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Его слова приводит Bloomberg.

Еще одним препятствием для экономического роста Европы может стать увеличение биржевых цен на нефть из-за продолжающейся войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. При этом говорить о вхождении ЕС в рецессию пока преждевременно, однако ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, предупредил Джентилони.

«На данный момент мы не видим существенного влияния (войны на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру») на цены на нефть, но это, конечно, увеличивает неопределенность экономических перспектив», — посетовал он.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

Ранее об угрозах сокращения глобальной экономики и увеличения мировой инфляции от затягивания войны Израиля с ХАМАС заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. При таком сценарии рынок нефти может столкнуться со значительным увеличением биржевой стоимости сырья. В результате подобного развития событий глобальный ВВП может снизиться на 0,15 процентного пункта.

О недооценке мировым сообществом рисков разрастания конфликта на Ближнем Востоке также предупреждал предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини. В случае втягивания в конфликт Ирана и Ливана поставки нефти из Персидского залива окажутся в уязвимом положении, а биржевые цены на сырье резко увеличатся. Совокупность этих факторов, по мнению эксперта, станет «стагфляционным шоком и огромной дилеммой для центральных банков».

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября пос. К настоящему времени более пяти тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Сектор Газа по-прежнему находится в полной блокаде со стороны израильских военных. Для ликвидации военачальников радикальной группировки власти ближневосточного государства мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов. Массированные обстрелы с обеих сторон продолжаются до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости