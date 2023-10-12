В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

Матыцин назвал решение УЕФА о недопуске юношеских сборных политизацией спорта

Министр спорта Олег Матыцин оценил недопуск юношеских сборных России по футболу на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин назвал отмену решения УЕФА по допуску российских команд до 17 лет политизацией спорта. «Видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию», — заявил он.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.