Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:4
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
13:15, 12 октября 2023Спорт

В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

Матыцин назвал решение УЕФА о недопуске юношеских сборных политизацией спорта

Фото: Unsplash

Министр спорта Олег Матыцин оценил недопуск юношеских сборных России по футболу на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин назвал отмену решения УЕФА по допуску российских команд до 17 лет политизацией спорта. «Видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию», — заявил он.

10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным турнирам сборных России среди игроков до 17 лет. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон объяснил, что возвращать российские команды нецелесообразно.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии начали расследование после звонка Вована и Лексуса главе МИД. Что она сказала об Украине и ядерном оружии?

    Путин возложил венок к мемориальному комплексу в Киргизии

    Врач перечислил первые симптомы трудновыявляемого вида рака

    Щедрость миллионера из списка Forbes лишила россиян с 12 детьми всех пособий

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    В Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

    В Wildberries объяснили ввод комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

    В Турции раскрыли роль Украины в палестино-израильском конфликте

    Врач перечислила причины надоедливого храпа

    В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости