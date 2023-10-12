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06:31, 12 октября 2023Наука и техника

Выявлены новые клеточные механизмы развития ожирения

JCI Insight: обнаружены новые клеточные механизмы развития ожирения

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Мичиганского университета выявили новые клеточные механизмы развития ожирения. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

В ходе работы команда использовала одноклеточный анализ экспрессии генов, а также пространственную транскриптомику. Это позволило определить ранее неизвестные типы клеток иммунной системы и их взаимодействие внутри жировой ткани. В эксперименте на мышах, которых кормили с помощью диеты с высоким содержанием жира в течение 14 недель, авторы собрали жировую ткань, а затем проанализировали ее.

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Они обнаружили, что популяции макрофагов (иммунные клетки, очищающие организм от мертвых клеток и другого мусора) имеют несколько подтипов в зависимости от стадии заболевания. Так, Mac1 присутствовал в тканях как у худых мышей, получавших обычную диету, так и у мышей с ожирением. Mac2 и Mac3 достигли максимума популяции спустя восемь недель диеты. Спустя 14 недель рациона питания с преобладанием жиров доминировали уже популяции Mac4 и Mac5. Одновременно количество провоспалительных клеток Mac2 и Mac3 уменьшалось.

Специалисты предположили, что Mac4 и Mac5 — липидассоциированные макрофаги (LAMs). Вероятно, они отражают попытку организма подавить вредное воспаление от провоспалительных макрофагов и умирающих адипоцитов.

В будущем ученые хотят еще сильнее углубиться в состав клеток и организацию жировой ткани при ожирении. В следующем исследовании планируется изучение сигнальных путей, связанных с развитием LAM и метаболическими нарушениями.

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    Елена Апазиди
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