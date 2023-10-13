Клебо вернется в сборную Норвегии и откажется от логотипов спонсоров на форме

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо вернулся в сборную Норвегии. Об этом сообщает TV2.

Спортсмен достиг договоренности о новом соглашении с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии. Отмечается, что он будет выступать без логотипов личных спонсоров на форме. «Худшее в этой ситуации, что нас обвиняли в жадности и эгоизме. Но это не вопрос денег, поэтому я легко могу отказаться от логотипов своих личных спонсоров», — заявил Клебо.

19 апреля сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Клебо заявил, что отказывается от места в команде. Спортсмен объяснил свое решение желанием помочь сборной сократить расходы и потратить деньги на других лыжников. Он посчитал неправильным получать средства на высотные тренировки, пока в федерации сокращают расходы.

В минувшем сезоне сборная Норвегии одержала победу в Кубке наций в рамках Кубка мира и у женщин, и у мужчин. В личных зачетах также победили представители страны Клебо и Тириль Венг.