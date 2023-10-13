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17:16, 13 октября 2023Спорт

В РПЛ ответили на вопрос о сбежавшем в Россию украинском футболисте «Шахтера»

В РПЛ заявили, что побег игрока «Шахтера» Распутько не имеет отношения к лиге

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

В Российской премьер-лиге (РПЛ) отказались отвечать на вопрос о возможной игре сбежавшего украинского футболиста Шахтера Александра Распутько за российские команды. Там также заявили, что данное событие не имеет отношения к деятельности лиги.

«Это событие не имеет отношения к Российской премьер-лиге. Не комментируем», — заявили в пресс-службе РПЛ.

О побеге футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько стало известно 13 октября. Сообщалось, что родившийся в Горловке (ДНР) футболист мог покинуть расположение клуба из-за пророссийской позиции, приводившей к конфликтам с другими игроками команды. По другой версии, причиной поступка могло стать нежелание Распутько продлевать контракт с «Шахтером».

В украинском клубе подтвердили, что футболист сбежал, но о его местонахождении ничего не знают. По словам представителя команды, Распутько получил посадочный билет, но не пришел на посадку в самолет. Клуб подчеркнул, что игроку грозит расторжение контракта, если он не вернется в распоряжение команды в течение пяти дней.

В «Шахтере» подчеркнули, что, если бы были предпосылки к бегству, игрок остался бы на Украине и не поехал бы на матч за границу.

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    Варвара Кошечкина
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