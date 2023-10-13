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22:50, 13 октября 2023Мир

Во Франции связали атаку на лицей с эскалацией палестино-израильского конфликта

Глава МВД Франции Дарманен: атака на лицей связана с кризисом на Ближнем Востоке

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Нападение на французский лицей связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, считает министр внутренних дел Франции Жеральд. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

По словам главы ведомства, это подтверждают данные разведки. «К сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», — отметил он. Министр также призвал граждан быть бдительными на фоне введения в стране режима террористической угрозы. Он добавил, что несколько тысяч военных будут помогать полиции и жандармерии вести наблюдение за торговыми центрами и другими общественными местами.

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