Во Франции связали атаку на лицей с эскалацией палестино-израильского конфликта

Глава МВД Франции Дарманен: атака на лицей связана с кризисом на Ближнем Востоке

Нападение на французский лицей связано с эскалацией палестино-израильского конфликта, считает министр внутренних дел Франции Жеральд. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

По словам главы ведомства, это подтверждают данные разведки. «К сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», — отметил он. Министр также призвал граждан быть бдительными на фоне введения в стране режима террористической угрозы. Он добавил, что несколько тысяч военных будут помогать полиции и жандармерии вести наблюдение за торговыми центрами и другими общественными местами.