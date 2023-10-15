Двое сотрудников женского футбольного клуба отказались возвращаться на Украину

Двое сотрудников женского футбольного клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину

Двое сотрудников женского футбольного клуба «Кривбасс» отказались возвращаться на Украину после матча Лиги чемпионов. Об этом YouTube-каналу KDK сообщил журналист Сергей Болотников.

По информации источника, из поездки не вернулись SMM-менеджер Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. Отмечается, что «Кривбасс» проводил матчи женской Лиги чемпионов против французского «Парижа» и шведского «Линчепинга». После случившегося клуб обратился в полицию, в министерство молодежи и спорта Украины, а также в пограничную службу.

13 октября стало известно, что украинский футболист Александр Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

8 сентября стало известно, что украинские спортивные федерации накажут в случае проявления солидарности с россиянами. Представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук указал, что федерации начнут лишать статуса национальных, если атлеты, тренеры и другие члены федераций совершат действия, подрывающие авторитет Украины путем проявления солидарности с представителями России.

