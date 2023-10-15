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19:03, 15 октября 2023Спорт

Двое сотрудников женского футбольного клуба отказались возвращаться на Украину

Двое сотрудников женского футбольного клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину

Фото: Bram Janssen / AP

Двое сотрудников женского футбольного клуба «Кривбасс» отказались возвращаться на Украину после матча Лиги чемпионов. Об этом YouTube-каналу KDK сообщил журналист Сергей Болотников.

По информации источника, из поездки не вернулись SMM-менеджер Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. Отмечается, что «Кривбасс» проводил матчи женской Лиги чемпионов против французского «Парижа» и шведского «Линчепинга». После случившегося клуб обратился в полицию, в министерство молодежи и спорта Украины, а также в пограничную службу.

13 октября стало известно, что украинский футболист Александр Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

8 сентября стало известно, что украинские спортивные федерации накажут в случае проявления солидарности с россиянами. Представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук указал, что федерации начнут лишать статуса национальных, если атлеты, тренеры и другие члены федераций совершат действия, подрывающие авторитет Украины путем проявления солидарности с представителями России.

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    Анастасия Борисова
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