МОК лишит блокирующие участие россиян страны права на проведение Олимпиады

МОК лишит права на проведение Игр страны, блокирующие участие россиян в турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) лишит страны, блокирующие участие россиян в соревнованиях, права на проведение Олимпиады. О этом сообщает РИА Новости.

Глава комиссии МОК по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович пояснила, что это является нарушением Олимпийской хартии. Она отметила, что решение об определении места проведении летних Игр 2036 года будет принято не ранее 2026-го или 2027 года.

Ранее 15 октября директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклеод осудил призывы к полному отстранению российских спортсменов. Он также выразил неодобрение в связи с отказом ряда стран выдать российским атлетам визы для участия в соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

