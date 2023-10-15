МОК сохранил мартовские рекомендации и осудил призыв полностью отстранить Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил призывы к полному отстранению российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«МОК ставит перед собой цель исключить дискриминацию спортсменов на основе их национальной принадлежности. Спортсмены не должны подвергаться санкциям за действия правительств их стран», — заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклеод. Он также выразил неодобрение в связи с отказом некоторых стран выдать российским атлетам визы для участия в соревнованиях. При этом в организации заявили, что сохраняют действующие рекомендации по возвращению спортсменов на турниры.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательного решения по участию россиян в Играх-2024 не принято.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.