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17:11, 15 октября 2023Путешествия

На Шри-Ланке захотели отменить визовый сбор для российских туристов

Daily Mirror: россияне смогут посещать Шри-Ланку без визового сбора

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Министр туризма и земель Шри-Ланки Харин Фернандо сообщил, что в стране хотят отменить визовый сбор для россиян. Об этом пишет Daily Mirror.

Фернандо сообщил, что совместно с министром общественной безопасности Тираном Аллесом предоставил кабинету министров необходимый документ на утверждение. Согласно ему, посещать Шри-Ланку без визового сбора можно будет также гражданам Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

«Туристы этих пяти стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается. Им придется получить визу в целях безопасности», — высказался он.

Ранее в октябре россиянам раскрыли лазейки для транзита через Финляндию в третьи страны. Эксперты напомнили, что Финляндия ограничила российским туристам въезд в страну и транзит через нее в государства шенгенской зоны «с упором на поддержку соседей по ЕС — тех, что уже закрыли сухопутные границы и перестали выдавать визы россиянам».

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    Екатерина Ештокина
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