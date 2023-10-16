Хоккеист «Амура» высказался об инциденте с прыжком на чужую машину

Хоккеист «Амура» Хохлачев извинился за инцидент с прыжком на чужую машину

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) «Амур» Александр Хохлачев высказался об инциденте с прыжком на чужую машину. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повел себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся», — заявил игрок. Он также пообещал выкладываться на льду.

Ранее в «Амуре» заявили, что приняли решение оштрафовать Хохлачева. По информации Telegram-канала «112», штраф составит примерно 6,5 миллиона рублей. Отмечалось, что наказание может быть отменено, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии.

14 октября «Амур» проиграл на своей арене «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме. Ночью после игры, прогуливаясь по улице, форвард внезапно запрыгнул на капот проезжающей мимо машины и прошел по крыше.