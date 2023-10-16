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12:09, 16 октября 2023Спорт

Младший брат Александра Емельяненко рассказал о реабилитации бойца

Иван Емельяненко заявил, что боец ММА Александр Емельяненко идет на поправку
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко рассказал о процессе реабилитации своего брата Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, родственник идет на поправку. «По сравнению с тем видом, в котором он выходил на последний бой, конечно, результаты есть, они на лицо. Дай бог, чтобы не запил после возвращения оттуда», — отметил Емельяненко-младший.

6 октября о состоянии Емельяненко рассказал его промоутер Владимир Хрюнов. Функционер отметил, что процесс реабилитации подходит к концу, а в декабре спортсмен сможет провести следующий бой.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Алексей Гусев
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