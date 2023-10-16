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17:14, 16 октября 2023Культура

Эвелина Бледанс высказалась о возможной мобилизации сына в Израиле

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о возможной мобилизации сына в Израиле

Фото: Александр Гальперин / Фотохост-агентство РИА Новости

Российская актриса Эвелина Бледанс высказалась о возможной мобилизации старшего сына в Израиле. Ее слова приводит Пятый канал.

Известно, что сын 54-летней артистки Семен несколько лет назад переехал в Израиль, а в 2022 году окончил службу в армии страны и теперь пребывает в военном резерве. Бледанс подчеркнула, что наследника пока не мобилизуют, а вот его руководителя с работы уже отправили в зону боевых действий. «Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо», — сказала знаменитость.

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Отмечается, что 29-летний сын актрисы поддерживает отношения с матерью и видится с ней во время ее поездок в Израиль. Он решил отказаться от карьеры в шоу-бизнесе и работает программистом.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, что, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, она обрадовалась и надеялась, что ее имя исчезнет из списка людей, которым запрещен въезд в страну. Однако ее, наоборот, внесли в новый санкционный список.

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    Сергей Равин
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