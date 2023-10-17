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12:09, 17 октября 2023Россия

Минтруд раскрыл процент инвалидов с ампутациями среди участников СВО

Минтруд: больше половины признанных инвалидами участников СВО имеют ампутации

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Больше половины участников специальной военной операции (СВО), которых признали инвалидами, имеют ампутации. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54 процента от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», — пояснил он.

По его словам, 20 у процентов из имеющих инвалидность ампутированы верхние конечности, у 80 процентов — нижние. Он также добавил, что 84 процентам участников спецоперации, которые прошли медико-социальную экспертизу, были рекомендованы технические средства реабилитации.

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    Никита Абрамов
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