Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 17 октября 2023Наука и техника

Описан новый закон природы

PNAS: эволюция является общей чертой живой и неживой природы

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского технологического института, Института науки Карнеги, Корнеллского университета и философы из Университета Колорадо описали новый закон природы, который гласит, что сложные системы развиваются, усложняя свою структуру и увеличивая разнообразие. Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), эволюция не ограничивается жизнью на Земле, но также происходит в других чрезвычайно сложных системах: от атомов и минералов до планет и звезд.

Закон увеличения функциональной информации признает, что эволюция является общей чертой систем живой и неживой природы. Эти системы должны состоять из множества различных компонентов, таких как атомы, молекулы или клетки, способных многократно перестраиваться. Во-вторых, они подвержены естественным процессам, которые приводят к формированию бесчисленного множества различных механизмов. В итоге лишь небольшая часть конфигураций выживает в процессе, который называется отбором по функции.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Система будет развиваться, если множество различных конфигураций системы подвергается отбору в отношении одной или нескольких функций. Самой основной функцией является стабильность, то есть выбираются конфигурации со стабильным расположением компонентов. Также выбираются системы с постоянным притоком энергии. Третьей функцией исследователи называют «новизну» -— тенденцию развивающихся новых систем испытывать новые конфигурации, которые приводят к уникальным поведениям или характеристикам.

В качестве примера ученые приводят эволюцию минералов. Самые ранние минералы, которых в ранней Солнечной системе насчитывалось всего 20 видов, представляют собой особенно стабильное расположение атомов. Эти первичные минералы послужили основой для следующих поколений минералов, которые участвовали в зарождении жизни. Эволюция жизни и минералов после этого тесно переплетаются, поскольку жизнь использует минералы для выращивания панцирей, зубов и костей. В наши дни известно о почти 6000 видов минералов, которые возникают благодаря сложным физическим, химическим и биологическим процессам.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    VK анонсировала новый проект

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости