Российский дрон «Элерон» модернизировали

Разведывательный дрон «Элерон-7» получил новую тепловизионную камеру

Российский разведывательный дрон «Элерон-7» модернизировали с учетом опыта его применения в ходе специальной военной операции (СВО). Беспилотник получил новую тепловизионную камеру. Об этом представитель предприятия-разработчика «Эникс» Сергей Васьков сообщил РИА Новости.

«Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7" по результатам эксплуатации в зоне СВО. В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности тепловизионная камера, увеличивается ее разрешение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках модернизации продолжительность полета дрона увеличили с трех до четырех часов. Также переработали каналы управления и передачи изображения «Элерона-7», которые стали более помехозащищенными.

По словам Васькова, беспилотники предприятия «Эникс» хорошо показывают себя в ходе СВО. Он отметил, что с начала спецоперации объем производства дронов увеличился кратно.

В сентябре управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что собранные из композитных материалов дроны-камикадзе «БАС-80» отправили военным для испытаний в зоне СВО.

В сентябре 2022 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что в ходе СВО дроны «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3» хорошо зарекомендовали себя.