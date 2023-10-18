Израиль потребовал извинений от ООН за создание «военной машины» ХАМАС

Постпред Израиля потребовал извинений от ООН за создание «военной машины» ХАМАС

Израиль требует извинений от Организации Объединенных Наций (ООН), которая допустила создание в секторе Газа «военной машины» ХАМАС. Об этом заявил постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан, передает ТАСС.

«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная на территории России — прим. «Ленты.ру») террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии», — указал он.

По его мнению, представители организации должны принести извинения за то, что «никогда не собирали совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС». Эрдан призвал ООН также извиниться за уход от решения актуальных проблем в течение долгих лет, пока «ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе».

Ранее 17 октября Совбез ООН не смог единогласно принять проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.