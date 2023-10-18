Предсказан курс доллара к концу октября

Экономист Григорьев: к концу октября курс доллара составит 95-97 рублей

К концу октября курс доллара составит 95-97 рублей. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По мнению экономиста, снижение курса доллара после указа президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортеров будет сохраняться.

«Первыми, кто на это отреагировал, были валютные спекулянты, которые хотели раскачать рубль дальше и заработать на этом. Но когда стало понятно, что это невозможно, наиболее разумные закрыли свои позиции, поэтому рубль заметно укрепился», — объяснил Григорьев.

Я думаю, что в ближайшие недели курс будет 95-97 за доллар с небольшим движением вверх и вниз Владимир Григорьев финансовый эксперт

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам.

Позже российский президент объяснил, что курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты.

