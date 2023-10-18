Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:49, 18 октября 2023Экономика

Предсказан курс доллара к концу октября

Экономист Григорьев: к концу октября курс доллара составит 95-97 рублей

Фото: Colin Watts / Unsplash

К концу октября курс доллара составит 95-97 рублей. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По мнению экономиста, снижение курса доллара после указа президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортеров будет сохраняться.

«Первыми, кто на это отреагировал, были валютные спекулянты, которые хотели раскачать рубль дальше и заработать на этом. Но когда стало понятно, что это невозможно, наиболее разумные закрыли свои позиции, поэтому рубль заметно укрепился», — объяснил Григорьев.

Я думаю, что в ближайшие недели курс будет 95-97 за доллар с небольшим движением вверх и вниз

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам.

Позже российский президент объяснил, что курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

    В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО

    «АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

    Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

    Предсказан курс доллара к концу октября

    Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

    Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

    Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости