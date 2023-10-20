Бойцы вышли на церемонию взвешивания на UFC 294 без флагов

Бойцы UFC 294 вышли на церемонию взвешивания без флагов, несмотря на разрешение

Бойцы не используют национальные флаги на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены вышли на церемонию взвешивания без государственных символов своих стран, несмотря на то что 8 октября глава промоушена Дэйна Уайт разрешил это. В 2022 году UFC запретила бойцам выходить на бои с флагами, не желая создавать политическую напряженность.

В главном событии турнира, который пройдет 21 октября, встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Во втором по значимости поединке турнира представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Хамзат Чимаев подерется с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Камару Усманом.