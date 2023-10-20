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03:28, 20 октября 2023Россия

Механик, бизнесмен, племянник первого президента. Что известно о депутате, возмутившемся награждением сына Кадырова?

Депутат Хамаев раскритиковал награждение сына Кадырова за избиение задержанного

Фото: «Единая Россия»

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, возмутившийся награждением сына Кадырова после избиения задержанного россиянина, принес извинения за излишнюю эмоциональность своего выступления.

Политик отметил, что высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано его коллегами. «Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал он.

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов также отреагировал на речь Хамаева. Он подчеркнул, что депутат высказал личное мнение, которое не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики.

19 октября Хамаев резко высказался о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, ставшего Героем республики после того, как тот избил поджигателя Корана. В ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании Хамаев задался вопросом о правовом поле.

Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?

Азат Хамаевдепутат Госсовета Татарстана

При этом не произнес напрямую имена Рамзана и Адама Кадыровых.

Что известно о политическом пути Хамаева?

По информации «БИЗНЕС Online», Азат Хамаев является племянником первого президента Республики Татарстан (РТ) Минтимера Шаймиева. До того, как занять кресло депутата, он возглавлял министерство земельных и имущественных отношений РТ. В 1995–1999 годах политик был депутатом Госдумы России.

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Хамаев начинал карьеру мастером автосборочного завода на КАМАЗе. С 1980 по 1995 годы он был главным механиком, директором Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода. С 2004 по 2008 годы являлся генеральным директором ОАО «Татхимфармпрепараты».

Хамаева называют крепким и справедливым администратором. По мнению СМИ, этот человек с удовольствием вникает в бизнес-процессы подведомственных предприятий.

15-летний Адам Кадыров стал Героем Чечни после избиения в СИЗО задержанного Журавеля

16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Никиты Журавеля на избиение сыном Кадырова. Позднее Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову. «Побил и правильно сделал», — сказал политик, добавив, что гордится поступком сына.

МВД России отказало в возбуждении уголовного дела после инцидента. Причиной этому стал возраст сына Кадырова: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.

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6 октября Адам Кадыров стал Героем республики. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, юноша «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Делимханов отметил, что Кадыров-младший с самых юных лет «проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

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      Марина Совина
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