Тарасова оценила слова Путина об участии россиян в ОИ в нейтральном статусе

Тарасова: Путин прав, спортсмены должны сами принимать решение об участии в ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова президента России Владимира Путина об участии россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что президент говорил абсолютно правильно, предложив спортсменам самостоятельно решать, ехать им на Олимпиаду или нет. «Они всю жизнь готовились к этим стартам. Если они готовы ехать и побеждать, надо это делать», — подчеркнула специалист.

Ранее Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — отметил глава государства. При этом он назвал отстранение отечественных спортсменов этнической дискриминацией.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.