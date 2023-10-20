В Кремле ответили на предложение закрыть Балтийское море

Песков ответил на предложение Латвии закрыть Балтийское море для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для России. Он предложил подумать о том, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве газопроводов «Северный поток». Слова официального представителя Кремля передает ТАСС.

Ранее президент Латвии предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. 8 октября эту магистраль между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

На это Песков ответил, что «у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении "Северных потоков"».

Также он отметил, что «Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода».

Ранее МИД Финляндии сообщило, что связалось с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector.